China Spacesat: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

China Spacesat präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,07 Milliarden CNY – ein Plus von 16,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Spacesat 1,78 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at