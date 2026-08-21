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21.08.2026 06:31:29
China Spacesat öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
China Spacesat hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte China Spacesat -0,010 CNY je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 1,28 Milliarden CNY gegenüber 879,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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