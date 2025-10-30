China Spacesat stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Spacesat äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

China Spacesat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,78 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 177,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 642,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at