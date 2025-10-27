China Sports Industry Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China Sports Industry Group hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 456,5 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 8,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 500,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at