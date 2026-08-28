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28.08.2026 06:31:29
China Sports Industry Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
China Sports Industry Group stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 481,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 492,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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