DUAL Aktie
WKN DE: A2AQT1 / ISIN: KR7016740003
|
09.01.2026 16:15:21
China squeezes Japan on dual-use exports amid Taiwan spat
Japan called new Chinese restrictions on dual-use exports for its military "absolutely unacceptable," while Beijing followed up with additional limits on dichlorosilane, a chemical used to make semiconductors.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!