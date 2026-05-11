China startet Versorgungsflug zu Weltraumstation

PEKING (dpa-AFX) - China hat einen neuen Frachter zu seiner Weltraumstation "Tiangong" geschickt. Die unbemannte Kapsel "Tianzhou 10" hob mit einer Trägerrakete vom Typ "Langer Marsch 7" vom Raumfahrtbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan ab, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die chinesische Raumfahrtbehörde berichtete.

Der Frachter soll Versorgungsgüter und Treibstoff zur Station bringen. Nach chinesischen Angaben befinden sich an Bord knapp 6,3 Tonnen Fracht, darunter mehr als 220 Gegenstände für die Arbeit und das Leben der Besatzungen im All sowie rund 700 Kilogramm Treibstoff. Außerdem soll "Tianzhou 10" einen neuen Raumanzug für Außenbordeinsätze und ein Laufband für das Training der Astronauten liefern.

Auf "Tiangong" halten sich derzeit drei Astronauten auf. Ihr Aufenthalt wurde zuletzt verlängert. China treibt ein ambitioniertes Raumfahrtprogramm voran. Neben dem regulären Betrieb der Raumstation "Tiangong" verfolgt die Volksrepublik auch das Ziel, bis 2030 Astronauten auf den Mond zu bringen./jpt/DP/zb