China State Construction Engineering A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

China State Construction Engineering A hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,22 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,09 Prozent auf 463,99 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 552,97 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at