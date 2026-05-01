China State Construction Engineering A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China State Construction Engineering A hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,33 CNY gegenüber 0,360 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 511,85 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 555,34 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at