China State Construction Engineering A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

China State Construction Engineering A lud am 17.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte China State Construction Engineering A 0,150 CNY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat China State Construction Engineering A 523,92 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 560,61 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,940 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 1,11 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2 079,96 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 4,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2 185,03 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,12 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 2 165,94 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at