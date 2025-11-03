|
China State Construction Engineering A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
China State Construction Engineering A hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 449,91 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 481,92 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
