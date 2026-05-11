China Steel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

China Steel äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,53 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,50 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at