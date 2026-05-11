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11.05.2026 06:31:29
China Steel: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
China Steel hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,16 TWD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 TWD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,82 Prozent auf 79,16 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,17 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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