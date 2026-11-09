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09.11.2026 06:31:29
China Steel gewährte Anlegern Blick in die Bücher
China Steel hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,07 TWD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China Steel noch ein Gewinn pro Aktie von -0,160 TWD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 88,67 Milliarden TWD – ein Plus von 20,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem China Steel 73,52 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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