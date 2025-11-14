China Steel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

China Steel hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,46 Milliarden USD – eine Minderung von 7,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,65 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at