China Steel stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China Steel hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

China Steel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at