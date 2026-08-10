China Steel stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China Steel hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,13 TWD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,120 TWD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 88,84 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 85,10 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at