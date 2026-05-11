China Steel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

China Steel präsentierte in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 2,50 Milliarden USD, gegenüber 2,53 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,05 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at