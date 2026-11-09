China Steel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

China Steel hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

China Steel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,77 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at