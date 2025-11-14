China Steel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

China Steel hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 TWD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,13 Prozent auf 73,52 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85,62 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at