China Steel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Steel hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte China Steel ein EPS von -0,110 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,77 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,46 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at