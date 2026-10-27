The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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27.10.2026 15:15:17
China Steps In to Rescue Stocks, But the Market Continues to Fall
The Communist Party uses a “national team” of state-owned investment funds to stem the market rout. But this time, investors are not sure it will work.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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