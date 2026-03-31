|
31.03.2026 07:39:38
China: Stimmung in größeren Industriebetrieben steigt überraschend stark
PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich die Stimmung bei den größeren Industriebetrieben trotz steigender Öl- und Gaspreise infolge des Iran-Kriegs überraschend stark aufgehellt. Der staatlich ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe legte im März im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Punkte auf 50,4 Zähler zu, wie das Statistikamt am Dienstag in Peking mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 50,1 Punkte gerechnet.
Mit dem Anstieg im März liegt der Frühindikator erstmals in diesem Jahr über der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten, ab der man von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben ausgeht./zb/jkr/jha/
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX-Anleger dürften abwarten -- DAX stabil erwartet -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt dürfte zunächst keine eindeutige Richtung einschlagen. Am deutschen Aktienmarkt dürfte ein stabiler Start bevorstehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.