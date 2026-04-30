China Suntien Green Energy A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

China Suntien Green Energy A hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,16 CNY. Im letzten Jahr hatte China Suntien Green Energy A einen Gewinn von 0,230 CNY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat China Suntien Green Energy A mit einem Umsatz von insgesamt 5,60 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 18,75 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at