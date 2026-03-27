China Suntien Green Energy A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Suntien Green Energy A hat am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,59 Prozent zurück. Hier wurden 5,36 Milliarden CNY gegenüber 5,56 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,430 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte China Suntien Green Energy A 0,400 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,25 Prozent zurück. Hier wurden 19,74 Milliarden CNY gegenüber 21,28 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at