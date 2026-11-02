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02.11.2026 06:31:29
China Suntien Green Energy A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
China Suntien Green Energy A hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal hat China Suntien Green Energy A 2,91 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,52 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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