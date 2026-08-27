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27.08.2026 06:31:29
China Suntien Green Energy A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
China Suntien Green Energy A hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,39 Prozent auf 3,60 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,97 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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