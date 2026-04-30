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30.04.2026 06:31:29
China Suntien Green Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
China Suntien Green Energy hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,240 HKD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 6,32 Milliarden HKD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,37 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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