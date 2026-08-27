China Suntien Green Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

China Suntien Green Energy hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 HKD gegenüber 0,120 HKD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,28 Milliarden HKD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,14 Milliarden HKD.

Redaktion finanzen.at