China Suntien Green Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

China Suntien Green Energy hat am 25.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,07 HKD. Im letzten Jahr hatte China Suntien Green Energy einen Gewinn von 0,050 HKD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 5,88 Milliarden HKD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,02 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,470 HKD. Im Vorjahr hatte China Suntien Green Energy 0,430 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat China Suntien Green Energy im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 7,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 21,41 Milliarden HKD im Vergleich zu 23,08 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at