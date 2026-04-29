Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|
29.04.2026 14:32:53
China suspends autonomous driving permits after Baidu outage
The halt comes as a setback to a fast-growing industry that is estimated to be worth 83.1 billion yuan by 2030Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!