INVOICE Aktie
WKN DE: 357608 / ISIN: JP3154000008
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27.04.2026 06:07:13
China tax authorities rattle metal market with invoice crackdown
The probe has ensnared a broad group of traders dealing in copper, aluminium and silver in Shanghai, according to several affected partiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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