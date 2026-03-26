26.03.2026 06:31:28

China Telecom A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

China Telecom A hat am 24.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,03 CNY gegenüber 0,040 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,48 Prozent auf 129,65 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 131,60 Milliarden CNY gelegen.

Mit einem EPS von 0,360 CNY lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als China Telecom A mit 0,360 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig wurden 523,16 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte China Telecom A 522,92 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,375 CNY und einem Umsatz von 533,44 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at

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