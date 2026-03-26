China Telecom öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China Telecom hat am 24.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 142,32 Milliarden HKD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 142,22 Milliarden HKD.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,390 HKD. Im Vorjahr hatte China Telecom ebenfalls ein EPS von 0,390 HKD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat China Telecom 567,38 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 566,96 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,375 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 534,56 Milliarden CNY, befunden.

Redaktion finanzen.at