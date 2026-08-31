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31.08.2026 06:31:29
China Television Media stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
China Television Media lud am 29.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,12 Prozent zurück. Hier wurden 138,9 Millionen CNY gegenüber 139,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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