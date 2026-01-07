NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
07.01.2026 18:49:47
China Tells Tech Firms To Stop Nvidia H200 Chip Orders
This article China Tells Tech Firms To Stop Nvidia H200 Chip Orders originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
08.01.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
08.01.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
08.01.26
|NVIDIA-Aktie im Anlegerfokus: Neue Regeln für chinesische Orders des KI-Chips H200 (finanzen.at)
|
08.01.26
|NVIDIA-Aktie, Bitcoin, Gold & Co.: Was passiert, wenn Saxo Banks "Outrageous Predictions" Realität werden? (finanzen.at)
|
08.01.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|158,82
|-0,82%