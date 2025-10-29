China Textile Machinery: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Textile Machinery lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 257,6 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte China Textile Machinery einen Umsatz von 244,3 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at