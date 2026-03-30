30.03.2026 06:31:29

China Textile Machinery: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Textile Machinery ließ sich am 28.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat China Textile Machinery die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat China Textile Machinery im vergangenen Quartal 282,9 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte China Textile Machinery 288,8 Millionen CNY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,050 CNY. Im letzten Jahr hatte China Textile Machinery einen Gewinn von -0,010 CNY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat China Textile Machinery im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 5,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,04 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 1,10 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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