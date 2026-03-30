China Textile Machinery: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

China Textile Machinery stellte am 28.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat China Textile Machinery in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 39,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 40,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 5,17 Prozent auf 144,68 Millionen USD. Im Vorjahr hatte China Textile Machinery 152,56 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at