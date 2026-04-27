27.04.2026 06:31:29

China Textile Machinery mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

China Textile Machinery hat am 25.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,95 Prozent auf 270,5 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 268,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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