China Textile Machinery öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

China Textile Machinery hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte China Textile Machinery einen Umsatz von 34,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at