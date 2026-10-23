China Textile Machinery präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

China Textile Machinery hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 37,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at