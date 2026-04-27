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27.04.2026 06:31:29
China Textile Machinery: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
China Textile Machinery hat am 25.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,08 Prozent auf 39,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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