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02.11.2026 06:31:29
China Three Gorges Renewables (Group) A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
China Three Gorges Renewables (Group) A hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,01 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei China Three Gorges Renewables (Group) A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,32 Prozent auf 6,46 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,54 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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