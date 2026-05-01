China Three Gorges Renewables (Group) A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

China Three Gorges Renewables (Group) A hat am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat China Three Gorges Renewables (Group) A 6,95 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,63 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at