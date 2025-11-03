China Three Gorges Renewables (Group) A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

China Three Gorges Renewables (Group) A hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,02 CNY gegenüber 0,040 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,54 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,70 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at