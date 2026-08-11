CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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11.08.2026 14:44:14
China tightens grip on Europe’s car supply chain
Acquisitions of local parts makers amid resistance to Chinese exports have worried EU officialsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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