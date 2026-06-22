Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
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22.06.2026 12:25:14
China Tightens Rare Earth Grip on U.S. Firms, Threatening Trade Clash
The move targets two U.S. manufacturers at the center of the Trump administration’s effort to rebuild the domestic supply chain for critical magnets.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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