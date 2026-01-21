|
21.01.2026 06:31:28
China TMK Battery Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
China TMK Battery Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Umsatz wurde auf 2,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
