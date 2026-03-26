China TMK Battery Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

China TMK Battery Systems hat am 24.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,67 Prozent auf 0,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at